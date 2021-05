Moeder (36) doodgestoken bij Brussel tijdens wandeling met baby

Een 36-jarige vrouw is gisteren in Evere (bij Brussel) doodgestoken terwijl ze op stap was met haar baby. De moeder van drie werd in de nek gestoken en overleed in het ziekenhuis. Het kind raakte niet gewond. Een verdachte is opgepakt, bevestigt het Brusselse parket.

De steekpartij vond gisteravond omstreeks 19.30 uur plaats, toen de vrouw op straat aan het wandelen was met haar baby. Ter hoogte van de splitsing van de Twee Huizenstraat en de Kerkhof van Brussellaan werd ze plots aangevallen en met een scherp voorwerp in de nek gestoken. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed aan haar verwondingen. De baby bleef ongedeerd.

,,Een man vroeg me in paniek of ik iemand in het zwart gekleed had gezien”, zei een ooggetuige tegen een cameraploeg van RTL-TVI. ,,‘Nee’, antwoordde ik, waarop hij me meenam. Ik zag een kinderwagen vol bloed en zag een dame op de grond liggen. Haar keel was doorgesneden. Haar huilende baby lag bebloed naast haar.”

Verdachte gearresteerd

In de loop van de avond kon de politie een verdachte arresteren. Die zal binnen de 48 uur voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter. Het is nog onduidelijk of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden. Het slachtoffer is na de gebeurtenissen door getuigen geholpen, maar alle hulp kwam te laat.

De burgemeester van Evere, Ridouane Chahid, heeft zijn medeleven betuigd aan de familie van het slachtoffer. ,,De dood van deze moeder van drie kinderen is een drama voor haar familie, voor haar naasten en voor de gemeente”, zegt de burgemeester.

,,We staan aan hun zijde en verlenen hen alle steun die ze nodig hebben. De mensen van onze lokale politie zullen hen in deze moeilijke momenten bijstaan. We zullen ook waken over de vrijheid van iedere vrouw om zich ongestoord in de publieke ruimte te begeven.”

Volledig scherm De steekpartij vond plaats vlak bij de Kerkhof van Brussellaan in Evere. © Google Maps

Volledig scherm De jonge moeder laat drie kinderen achter. © Marc Baert

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: