Moeder (33) neust in kledingcontainer, komt klem te zitten en overlijdt

Achter een winkelcentrum in de West-Australische stad Perth is in een kledingcontainer het lichaam van een vrouw gevonden. Het slachtoffer kwam door verstikking om het leven. Er is geen sprake van een misdrijf , bevestigt de politie na onderzoek. ,,Ze is onder zeer ongelukkige omstandigheden om het leven gekomen.”

De 33-jarige Alarrah Lawrence, moeder van een 1-jarig zoontje, werd maandagavond door bekenden als vermist opgegeven. Vrienden en familieleden waren de hele nacht naar haar op zoek en waarschuwden de politie. Een wandelaar vond haar lichaam rond 05.00 uur 's ochtends in een container van Good Sammy, een liefdadigheidsorganisatie die tweedehandskleding verzamelt.



Uit camerabeelden blijkt dat Lawrence rond 02.00 uur ‘s nachts haar auto parkeerde in de buurt van een winkelcentrum. Daar staan verschillende containers met tweedehandsspullen. Ze doorzocht een van de containers, waarschijnlijk op zoek naar kleding.

Volgens dagblad The West Australian stond de moeder op een plastic emmer om in de bak te graaien. Mogelijk verloor ze haar evenwicht toen de emmer onder haar voeten verdween. ,,Het heeft er alle schijn van dat ze klem kwam te zitten en zichzelf niet meer los kon trekken uit de container”, zegt een politiewoordvoerder.

De container is uit voorzorg weggesleept voor forensisch onderzoek.

Wrede wereld

De vriend van het slachtoffer moest via verslaggevers ter plaatse vernemen dat het lichaam van zijn vriendin in de kledingbak was aangetroffen. ,,Dit is een wrede wereld. Ik kan niet geloven dat je weg bent”, schrijft hij op Facebook. ,,Ik ben er kapot van en heb er geen woorden voor. Ik ga je missen. Ik zou willen dat ik je nog één keer kon vertellen hoeveel ik van je hou, mijn zielsverwant.”

Goededoelenorganisatie Good Sammy, die de container beheert, is met stomheid geslagen door het drama. ,,We zijn geschokt en bedroefd toen we het nieuws vanmorgen hoorden”, staat in de verklaring. ,,Onze gedachten gaan uit naar de vrienden en familie van de betrokken vrouw.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat in Australië een lichaam wordt gevonden in een kledingcontainer. In april kwam een 43-jarige vrouw bij een container in Gold Coast klem te zitten toen zij probeerde enkele gedoneerde voorwerpen mee te nemen.

