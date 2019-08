Moeder 21-jarige schutter El Paso belde politie met zorgen over wapen zoon

Voor ruim 1,7 miljoen euro aan cocaïne aange­spoeld op strand Nieuw-Zee­land

6:49 Op een strand in Nieuw-Zeeland is voor ongeveer 3 miljoen dollar (ruim 1,7 miljoen euro) aan cocaïne aangespoeld. De agenten pikten op Bethells Beach, zo'n 30 kilometer ten westen van Auckland, in totaal 19 drugspakketten op. Dat meldt de politie in een verklaring.