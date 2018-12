Modern ‘Romeo en Julia’-liefdesdrama: Britse pleegt zelfmoord nadat haar vriend sterft

Brits stel onterecht vast na droneaan­val: ‘politie behandelde ons schandalig’

24 december Het echtpaar dat deze week onterecht werd aangehouden vanwege de droneaanval op de Londense luchthaven Gatwick, voelt zich schandalig behandeld door de Britse politie. In een interview in The Telegraph vertellen Paul Gait (47) en zijn vrouw Elaine Kirk (54) dat ze door alle spanningen medische hulp nodig hebben. ,,We zijn onschuldig, maar door fouten van de politie hebben we totaal geen privacy meer.’’