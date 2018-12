Mobieltjes moeten dood Wouter van Luijn ophelderen

Te koop: het ‘horrorhuis’ waar de Turpins hun kinderen folterden

17:32 Te koop: vrijstaande laagbouwwoning, vier slaapkamers, drie badkamers, 221 vierkante meter. In een mooie straat in Perris, Californië. Maar het is niet zomaar een huis. Het is het huis van de beruchte Turpin-familie, waar het Amerikaanse koppel David and Louise Turpin jarenlang hun kinderen opgesloten, vastgeketend, zwaar ondervoed en psychologisch gefolterd heeft.