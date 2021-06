Misbruikschandaal Keulen: Nederlandse en Zweedse bisschop beginnen aan pauselijk onderzoek

De twee ‘inspecteurs’ die voor paus Franciscus gaan onderzoeken of er fouten zijn gemaakt bij de afhandeling van misbruikzaken in het bisdom Keulen, zijn vandaag begonnen aan hun klus. De bisschoppen van Rotterdam en Stockholm blijven naar verwachting twee weken en stellen daarna een rapport op voor de paus.

De ‘apostolische visitatoren’ zoals de onderzoekers officieel heten, spraken als eerste met enkele misbruikslachtoffers. Onder hen Patrick Bauer (51), die op zijn tiende voor het eerst seksueel werd misbruikt door een priester in Bad Godesberg, tegenwoordig een stadsdeel van Bonn. De geestelijke vergreep zich jarenlang aan hem en Bauer ondervindt daar nog steeds de gevolgen van. Hij kampt met depressies en slaapstoornissen. ,,Ik krijg ‘s nachts geen lucht omdat ik denk dat mijn mond vol zit’’, verklaarde hij in maart dit jaar tegenover de publieke omroep ZDF.

Bauer reageerde vandaag verrast na het gesprek met de twee bisschoppen achter gesloten deuren. ,,Ik vond het een zeer open en toegewijd gesprek en vroeg hen waarom ze ons als eerste wilden spreken. Daarop luidde het antwoord: omdat jullie ons gemaild hebben en slachtoffers het belangrijkst zijn in dit proces. Dat vind ik zeer prijzenswaardig’’, verklaarde de vijftiger voor de camera van de Tagesschau, het journaal van de publieke omroep ARD.

Kardinaal Woelki

Hij is een van vijf voormalige leden van de adviesraad voor slachtoffers in het bisdom Keulen, het grootste van Duitsland. Elk van hen mocht dinsdag zijn zegje doen over het handelen van kardinaal Rainer Maria Woelki van Keulen. Hij ligt onder vuur vanwege zijn optreden in misbruikzaken.

Zo maakte hij een eerste onderzoeksrapport onder leiding van een strafrechtadvocaat niet openbaar vanwege ‘gebrekkige onderzoeksmethoden’ en gelastte daarop een tweede onderzoek onder leiding van een andere strafrechtdeskundige. Uit dat rapport, dat in maart openbaar werd gemaakt, bleek dat in het bisdom de afgelopen decennia ruim 300 kinderen seksueel werden misbruikt door ruim 200 mogelijke verdachten. Het verslag pleitte de kardinaal vrij maar beschuldigde een tiental geestelijken van fouten bij de afhandeling van misbruikzaken.

Volledig scherm Kardinaal Rainer Maria Woelki na de inontvangstname van het rapport over de ruim 300 misbruikzaken in zijn bisdom, medio maart. © AP

Twee beschuldigden

De aartsbisschop en kardinaal ligt nu opnieuw onder vuur vanwege zijn handelwijze bij twee van de in het rapport beschuldigde geestelijken. Woelki benoemde een van hen in 2017 tot plaatsvervangend deken van de Sint Margareta parochie in Düsseldorf ondanks beschuldigingen van aanranding. Bij de andere priester, die inmiddels is overleden en in dezelfde parochie werkte, verzuimde Woelki bij zijn aantreden in 2015 een voorlopig kerkelijk onderzoek in te stellen naar beschuldigingen van ernstig seksueel misbruik. De kardinaal meldde het evenmin aan Rome en rechtvaardigde de gang van zaken later door te wijzen op de ‘vergevorderde dementie’ van de voormalige priester waardoor hij niet kon worden ondervraagd.

Misbruikslachtoffers voelen zich daarom niet serieus genomen door Woelki. Bauer: ,,Het maakt mij niet uit wie er op de stoel van de aartsbisschop van Keulen zit. Wat ik wil is oprecht vertrouwen, echte transparantie en een echte dialoog.

Dekens van 14 van de 15 afdelingen in de steden en districten binnen het aartsbisdom verzochten kardinaal Woelki eind mei schriftelijk om ‘persoonlijke consequenties’ te trekken uit het misbruikschandaal en de aantijgingen tegen hem. Volgens de afdelingshoofden heeft de vertrouwenscrisis in het aartsbisdom, met honderden katholieken die zich laten uitschrijven, een hoogtepunt bereikt en kan het zo niet verder.

Alomvattend beeld

Bisschop Hans van den Hende van Rotterdam en zijn confrater Anders Arborelius van Stockholm moeten zich ‘ter plaatse een alomvattend beeld vormen van de complexe pastorale situatie in het aartsbisdom Keulen’ luidde het eind mei in een verklaring van de diplomatieke vertegenwoordiging van het Vaticaan in Berlijn.

Kardinaal Rainer Maria Woelki verwelkomt het onderzoek. ,,Ik heb de Heilige Vader in februari al uitvoerig geïnformeerd over de situatie in ons aartsbisdom en juich het toe dat hij de apostolische visitatie wil gebruiken om zijn eigen beeld te krijgen van het onafhankelijke onderzoek en de gevolgen ervan”, reageerde hij na het nieuws over de komst van de twee ‘visitatoren'.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kijk hier onze trending nieuwsvideo's: