Misbruikschandaal in bisdom Keulen: katholieken willen zich massaal laten uitschrijven, server crasht

De server van de rechtbank in Keulen is vrijdag gecrasht door de vele aanvragen voor uittreding uit de katholieke kerk. Aanleiding is een misbruikschandaal binnen het bisdom. Kardinaal en aartsbisschop Rainer Woelki ligt onder vuur, omdat hij een onderzoeksrapport al maandenlang niet naar buiten wil brengen. Een deel van de inhoud lekte via Duitse media uit.

Uit woede en teleurstelling over de handelwijze van de kardinaal en aartsbisschop en de schokkende cijfers uit het rapport, willen veel katholieken in Keulen zich laten uitschrijven uit de kerkgemeenschap. Dat kan via een afspraak bij de rechtbank, waar ze een formulier moeten invullen en zo'n 30 euro aan administratiekosten moeten betalen.

Vrijdag wilden zoveel katholieken tegelijk een afspraak voor uittreding maken dat de server van de rechtbank crashte, meldt het Duitse katholieke weekblad Neues Ruhr-Wort. De rechtbank had om 10.00 uur op haar website extra data vrijgegeven voor afspraken in de maanden maart en april, maar de server kon het aantal bezoekers niet aan. Op een bepaald moment probeerden zo'n vijfduizend mensen een afspraak te maken. De rechtbank verhoogde het aantal mogelijke data afgelopen week al van ongeveer 1000 naar 1500 per maand.

Meer dan driehonderd slachtoffers

Een advocatenkantoor uit München deed onderzoek naar seksueel misbruik binnen het bisdom. Hoewel het rapport al maanden klaar is, wil aartsbisschop Woelki het niet naar buiten brengen. Hij verklaarde tot nu toe alleen dat in het onderzoek 236 gevallen van mogelijk seksueel misbruik zijn onderzocht. De geestelijke wil naar eigen zeggen wachten op een tweede onderzoeksrapport, vanwege vermeende ‘methodologische tekortkomingen’, oftewel gebreken in de wetenschappelijke aanpak van dit eerste rapport.

In afwachting van het tweede onderzoeksrapport, dat werd uitgevoerd door een Keulse hoogleraar Strafrecht en op 18 maart wordt gepresenteerd, besloot de aartsbisschop te zwijgen over het misbruikschandaal. Der Spiegel publiceerde afgelopen week echter informatie uit dit rapport. Daarin staat onder meer dat er sinds 1975 ruim driehonderd meldingen zijn van mogelijke misbruikgevallen binnen het bisdom met meer dan driehonderd slachtoffers en tweehonderd verdachten. De informatie veroorzaakte landelijk ophef en deed veel Keulse katholieken besluiten hun kerk de rug toe te keren.

De rapporten volgen op een eind 2018 gepubliceerd rapport van de Duitse bisschoppen waarin sprake was van 135 slachtoffers en 87 beschuldigde geestelijken in de periode 1946-2015.

Brief

Met zijn handelwijze stortte Woelki zijn bisdom in een crisis zonder weerga. Hij gaf inmiddels openlijk toe dat hij fouten heeft gemaakt en liet dit weekend tijdens missen een brief voorlezen waarin hij spijt betuigt. De aartsbisschop spreekt over ‘diepe scheuren in het bisdom’ en schrijft dat hij dagelijks wordt geconfronteerd met ‘verdenkingen van een doofpot-operatie in de context van machtsmisbruik, seksueel geweld en pedofiele misdrijven. En ernstig verlies van vertrouwen.’

De geestelijke leider vraagt in zijn brief om vergeving van zijn fouten, maar ook om begrip voor het niet openbaren van het eerste onderzoeksrapport. ‘Als aartsbisschop heb ik een bepaalde kwalitatieve en kwantitatieve lijst met feiten nodig met betrekking tot alle relevante personen in het rapport. Die lijst moet een heldere, consequente en duurzame verandering mogelijk maken’, schrijft Woelki. Zijn doel is verder om de zaak op te helderen, ‘natuurlijk ook wat betreft mezelf.’

Gevolgen

De pastorale raad zegde de samenwerking met Woelki op. De Duitse bisschoppenconferentie bespreekt de zaak tijdens de jaarlijkse voorjaarsvergadering die dinsdag begint. De bisschoppen willen het ook hebben over het aantal uitschrijvingen uit de katholieke kerk. Ze vrezen dat dit door het Keulse misbruikschandaal nog verder zal stijgen, meldt RedaktionsNetzwerk Deutschland.

In 2020 lieten zich in Keulen 6960 katholieken uitschrijven. Dat waren er ruim 3000 minder dan in 2019 (10.073). De jaren daarvoor ging het om 7618 (2018), 6174 (2017) en 5759 (2016) uitschrijvingen, aldus Neus Ruhr-Wort.

