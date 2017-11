Misbruik: ook Dustin Hoffman ging in de fout

Na Harvey Weinstein en ook telkens meer beschuldigingen aan het adres van Kevin Spacey, is het nu acteur Dustin Hoffman die wordt beticht van seksuele intimidatie. Anna Graham Hunter schrijft in een column in The Hollywood Reporter dat de tweevoudig Oscarwinnaar (Rain Man, Kramer vs. Kramer) ‘zijn handen niet kon thuishouden’ op en rond de set van de film Death of a Salesman.

Hunter liep dat jaar (1985) stage bij het bedrijf dat de tv-film produceerde. Zij was toen 17 jaar oud. ,,Het begon onschuldig toen hij me vroeg om een voetmassage. Die heb ik hem gegeven. Maar al snel daarna ging het van kwaad tot erger. Hoffman greep me geregeld bij mijn achterwerk en sprak me toe in zeer expliciete bewoordingen. Ook deed hij enkele oneerbare voorstellen.''

Dustin Hoffman biedt in een weerwoord zijn verontschuldigingen aan. ,,Ik voel me beroerd als ik iets heb gedaan waardoor ik iemand in een ongemakkelijke situatie heb gebracht. Het spijt me. Het is geen goede afspiegeling van wie ik ben.''