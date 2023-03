Minstens twee doden bij regen en overstromingen in Californië, en meer overlast dreigt

Bij een zware storm in de Amerikaanse staat Californië zijn zeker twee mensen om het leven gekomen als gevolg van hevige regenval en overstromingen. In 34 van de 58 districten in de staat geldt momenteel de noodtoestand, melden de lokale autoriteiten.

In sommige regio’s zijn mensen gevraagd om uit veiligheidsoverwegingen hun huizen te evacueren en naar hoger gelegen gebieden te gaan, uit angst voor overstromingen. In totaal betreft het evacuatiebevel zo'n 9000 inwoners. In grote delen van Centraal-Californië zijn waarschuwingen afgegeven voor plotselinge stortvloeden door het National Weather Service, de Amerikaanse evenknie van het KNMI. Het gaat om een gebied waar ongeveer 25 miljoen mensen wonen.

,,We zullen het hele weekend meer regen en zware sneeuwval zien in het noorden en midden van Californië”, zei David Lawrence van de National Weather Service. De storm houdt tot halverwege volgende week aan en er worden meer overstromingen verwacht. In sommige hoger gelegen gebieden zou in de komende dagen nog tot 30 centimeter regen kunnen vallen.

Noodtoestand

Intussen is de door gouverneur Gavin Newsom aangevraagde noodtoestand goedgekeurd door president Joe Biden, waardoor de weg vrij is voor financiële hulp bij het reageren op en het herstel van de storm. Dat meldt Nancy Ward, hoofd van het plaatselijke bureau voor noodhulp.

Sinds januari is Californië al herhaaldelijk getroffen door ongewoon zware regenval. In de hoger gelegen delen van de Amerikaanse staat is de afgelopen weken bovendien een ongebruikelijke hoeveelheid sneeuw gevallen. In de Sierra Nevada, dat ongeveer een derde van de watervoorraad in de staat levert, is het sneeuwniveau ruim 180 procent van het gemiddelde op 1 april, wanneer het historisch gezien op zijn hoogtepunt is. Als die sneeuw gaat smelten, dreigen er nog veel meer overstromingen.