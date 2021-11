Minstens 45 doden, onder wie 12 kinderen, bij busongeluk in Bulgarije

Het ongeval vond in de nacht van maandag op dinsdag plaats op een snelweg bij Bosnek, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Sofia. Het lijkt er volgens Bulgaarse autoriteiten op dat de bus een vangrail raakte, maar het is niet duidelijk of dit gebeurde voor of nadat het voertuig in brand vloog. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.