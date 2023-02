Minstens 36 doden door hevige regenval in Brazilië

In São Sebastião viel binnen 24 uur maar liefst 60 centimeter regen. Dat is evenveel als er normaal gesproken in twee maanden valt.

Bijna alle dodelijke slachtoffers zijn dan ook in die plaats te betreuren. Het dodental in São Sebastião staat op 35. Ook in de stad Ubatuba kwam iemand om het leven. Henguel Pereira, een hoge overheidsfunctionaris in de deelstaat, vreest bovendien het ergste. ,,Helaas zullen we nog veel meer doden gaan vinden”, waarschuwde hij in een lokale krant. De autoriteiten hebben nog geen cijfers bekendgemaakt over het aantal vermisten en gewonden.