Minister Yesilgöz bezoekt Irak om IS-terroristen voor het gerecht te krijgen

Nederland heeft Irak om steun gevraagd voor het vervolgen van terroristen van Islamitische Staat (IS) en het bieden van hulp aan slachtoffers. ,,Het is van groot belang dat Irak en Nederland samen optrekken in het vervolgen van IS-terroristen en het bieden van hulp aan slachtoffers”, stelt minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) tijdens een bezoek aan Irak.

In 2014 werden door IS duizenden Jezidi-mannen vermoord en vrouwen verkracht en verkocht als slaaf. De Tweede Kamer erkende dit vorig jaar formeel als een genocide. Het vergaren van bewijs voor berechting blijkt echter lastig. Dat moet volgens Nederland plaatsvinden op de plek waar de misdaden zijn begaan en de slachtoffers zijn gemaakt.

Vorige week bepaalde een Rotterdamse rechtbank opnieuw dat Nederland twaalf vrouwen en hun kinderen uit Syrië moet terughalen. Ook in februari werden vrouwen en kinderen opgehaald uit Syrië na een rechtsuitspraak. Het kabinet zet echter nog steeds in op berechting in de regio. ,,Dat betekent dat we niet zonder meer uitreizigers ophalen uit IS-gebied. Het kabinet wil koste wat het kost straffeloosheid voorkomen”, zegt de minister.

,,Mensen die willens en wetens ons land hebben verlaten om zich aan te sluiten bij een strijd die gericht is op het vernietigen van alles waar wij voor staan. Zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie. Die mogen hun straf niet ontlopen. Nederland trekt daarom samen op met Irak en andere landen in de vervolging van IS-terroristen, om straffeloosheid te voorkomen”, aldus Yesilgöz.

Nog steeds in angst

Hewan Omer, directeur in Irak van de Free Yezidi Foundation, een IS-overlevende, benadrukte dat de Jezidi-gemeenschap (een religieuze en etnische Koerdische minderheidsgroepering die met name in het noorden van Irak leven) gerechtigheid wil.

,,We bedanken Nederland voor hun steun, en dat mensen nog steeds naar ons luisteren.” Acht jaar na de genocide leven Jezidi-slachtoffers nog steeds in angst, ook in Nederland. ,,Daarom willen we dat er tastbare acties worden ondernomen. Het is belangrijk dat de internationale gemeenschap helpt om IS-strijders te vervolgen.”

Yesilgöz benadrukte dat Nederland ook gerechtigheid wil voor Jezidi’s. ,,Ik wil dat de daders voor de rechter komen. De voorkeur is om het hier in de regio te doen, en als het niet anders kan bij ons in Nederland. Het mag niet zo zijn dat de mensen die zich bij een terroristische organisatie hebben aangesloten en de meest vreselijke daden tegen de Jezidi-gemeenschap hebben gepleegd, straffeloos blijven.”

Yesilgöz sprak in Bagdad met het onderzoeksteam van de Verenigde Naties (Unitad). ,,Unitad is al jaren bezig met het verzamelen van bewijs van de gruwelijke daden van IS. Daarbij kan je denken aan genocide, oorlogsmisdaden en gruwelijkheden zoals de verkrachting van Jezidi-meisjes en -vrouwen. Het is van belang dat de bewijsvergaring tegen Nederlandse uitreizigers zich niet alleen richt op deelname aan terroristische organisaties en terroristische misdrijven, maar ook op het plegen van misdaden tegen de menselijkheid.”

Nederland heeft ook een bedrag van 150.000 euro toegezegd om te investeren in Unitad, zodat Nederland meer bewijsmateriaal kan verzamelen tegen IS-verdachten in Nederland.

