Minister vraagt Hongkongers om afkeurend te staren naar rokers

Minister Lo Chung-mau wil een rookvrije cultuur opbouwen in de stadstaat. “Sigaretten kunnen de gezondheid van ons allemaal schaden”, zei hij in het Hongkongse parlement. De regering begon afgelopen woensdag met een publieke raadpleging over manieren om het roken in de stad te beperken. Een van de ideeën die wordt besproken is of het verboden moet worden voor mensen die na een bepaalde datum zijn geboren om voor de rest van hun leven nog sigaretten te kopen.