Minister van Defensie Israël ontslagen na openlijke kritiek op omstreden rechtshervormingen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft defensieminister Yoav Gallant ontslagen, meldt het kantoor van de minister-president. Gallant had de regering zaterdag opgeroepen de wetgeving over wijzigingen in de rechterlijke macht tijdelijk te stoppen ‘omdat de verdeeldheid erover een gevaar vormt voor de nationale veiligheid’.

,,De dieper wordende splitsing (over de hervormingen) sijpelt door in het leger en de veiligheidsdiensten. Dit is een duidelijk, onmiddellijk en reëel gevaar voor de veiligheid van Israël. Ik zal dit niet faciliteren”, zei Gallant zaterdag in een korte verklaring op televisie. Hoewel anderen in de ultrarechtse regeringscoalitie van premier Netanyahu eerder al twijfels uitten uit over de omstreden gerechtelijke hervorming was zijn kritiek het eerste duidelijke, openbare bezwaar van een hooggeplaatst kabinetslid. ,,De wetgeving moet nu worden stopgezet”, sprak de minister van Defensie.

Hij stelde voor de plannen stop te zetten tot na Pesach, het Joodse Pasen, om gesprekken over de hervorming mogelijk te maken. Daarbij benadrukte Gallant zijn steun voor het aanbrengen van wijzigingen in de rechterlijke macht en riep hij op tot onmiddellijke stopzetting van de massale protesten. Minstens twee parlementsleden van de Likoed-partij, voorzitter Yuli Edelstein van de Commissie Buitenlandse Zaken en Defensie en David Bitan, steunden hem. Ze herhaalden zijn oproep om de hervormingen van justitie alleen door te voeren met brede instemming.

Het was onduidelijk of Netanyahu, die een bezoek aan Londen afrondde en ernaar streefde de wetgeving over minstens één wetsvoorstel komende week af te ronden, gehoor zou geven aan hun oproep. Gallant wilde zich volgens Israëlische media donderdag al uitspreken tegen de omstreden plannen maar werd toen bij Netanyahu geroepen. De minister bleef daarna stil, terwijl de premier op televisie verklaarde dat de regering vastbesloten is door te gaan met de hervormingen en hij zijn best zou doen om voor rust en eenheid te zorgen.

Antidemocratische hervormingen

De Israëlische regering, samengesteld uit ultranationalistische en ultraorthodoxe partijen en daarmee de meest rechtse en religieuze ooit, wil radicale veranderingen doorvoeren die de invloed van het hooggerechtshof beperken ten voordele van het parlement. Critici zien dat als een bedreiging voor de scheiding der machten, maar premier Netanyahu stelt dat de balans er juist mee wordt hersteld. Er wordt al drie maanden tegen de plannen geprotesteerd. Zo kwamen zaterdag in Tel Aviv naar schatting bijna 200.000 betogers samen, melden Israëlische media.

De protesten tegen de ‘antidemocratische’ hervormingen zijn gericht tegen de voorstellen van minister van Justitie Yariv Levin. Daarin gaat het vooral om de constitutionele toetsing van wetten uitgevaardigd door de Knesset, het Israëlische parlement. Deze toetsing (of wetten in strijd zijn met de Grondwet) vindt plaats bij het hooggerechtshof. Dat kan nieuwe ‘ongrondwettelijke’ wetgeving schrappen. Maar als het aan Levin ligt, kan het parlement die beslissing straks terugdraaien met een gewone meerderheid van stemmen.

Levins wetsontwerp geeft de regering ook de volledige controle over de benoeming van rechters, inclusief de raadsheren van het hooggerechtshof. Ze zal bij dat hoogste rechtscollege ook een president en vice-president kunnen benoemen die er nog geen deel van uitmaakten en mogelijk zelfs geen rechter waren bij een lagere rechtbank. De plannen maken ook een einde aan de onafhankelijkheid van juridische adviseurs van ministeries en hun adviezen zijn niet langer juridisch bindend.

Volledig scherm Honderdduizenden Israëli's protesteerden zaterdagavond voor de twaalfde week op rij tegen de omstreden tegen de omstreden regeringsplannen om het rechtssysteem te herzien. © REUTERS

Tweede ontslag

Gallant is de tweede minister in korte tijd die werd ontslagen. Eind januari ontsloeg Netanyahu vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid Aryeh ‘Arie’ Deri na een ambtstijd van iets meer dan drie weken. De beslissing, die hij duidelijk met tegenzin nam, volgde vier dagen na een uitspraak van het hooggerechtshof. Dat had Deri’s benoeming beoordeeld als ‘in ernstige tegenspraak met de fundamentele beginselen van de rechtsstaat’ vanwege twee veroordelingen voor onder andere fraude en zijn belofte uit de politiek te stappen als onderdeel van een deal met justitie.

Nethanyahu noemde de uitspraak van het hooggerechtshof ‘een ongelukkige beslissing die de wil van het volk negeert’.

Volledig scherm De Israëlische premier Benjamin Netanyahu (R) met de inmiddels ontslagen vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid Aryeh Deri. © AFP

Corruptieproces

De omstreden hervormingsplannen van de regering-Netanyahu overschaduwen het proces tegen de premier wegens vermeende corruptie. De inmiddels 73-jarige politicus stelt sinds hij in 2019 werd aangeklaagd, dat het rechtssysteem bevooroordeeld is tegenover hem.

De huidige regering trad eind december aan. Netanyahu keerde na anderhalf jaar in de oppositie terug als premier. Zijn Likoed-partij had de verkiezingen van november gewonnen. Het waren door het verdeelde politieke landschap in Israël de vijfde verkiezingen binnen vier jaar.

