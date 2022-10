Minister Hoekstra: Reisadvies voor heel Iran op rood

Het grootste deel van het land stond nog op oranje: een advies om alleen noodzakelijke reizen te maken. De politie in Iran treedt momenteel gewelddadig op tegen protesten voor vrouwenrechten en protesten tegen politiegeweld. Nederlanders die overwegen om nog naar Iran te gaan, worden door Hoekstra aangeraden af te zien van die reis.

Schieten op burgers

Volgens Amnesty International hebben de Iraanse veiligheidsdiensten in de afgelopen dagen in de stad Zahedan ten minste 82 mensen gedood. Dat gebeurde bij een protest na het vrijdaggebed op 30 september. De protesten in Zahedan volgden weer op het nieuws over de verkrachting van een 15-jarig meisje door een politiecommissaris. Volgens lokale religieuze leiders is er toen op ongewapende burgers geschoten. De president heeft een onderzoek ingesteld.

Elders in het land is het al dagen onrustig vanwege de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij werd gearresteerd door de politie omdat ze haar kleding niet volgens de religieuze voorschriften droeg. Zij overleed op 16 september na haar arrestatie door de religieuze politie. Ze zou door de politie zijn geslagen, met de dood tot gevolg.

Volgens een lijkschouwer zou Amini door ziekte zijn overleden en niet door mishandeling. Dat beweert althans het Iraanse staatspersbureau IRNA. Amini is volgens het lijkschouwingsrapport overleden na meervoudig orgaanfalen, veroorzaakt door een tekort aan toestroom van zuurstof naar de hersenen, en niet door slagen op haar hoofd en ledematen. Ze zou het bewustzijn hebben verloren door onderliggende ziekt’es’.

Wereldwijd

Amini’s dood heeft in Iran de grootste protestgolf in bijna drie jaar op gang gebracht. Bij de betogingen in het land knippen vrouwen hun haar en verbranden ze hun hoofddoek. Tientallen demonstranten zijn omgekomen en vele honderden zijn opgepakt.

Onder de arrestanten is ook een Nederlander. Volgens een tipgever zou de man al sinds 21 september vastzitten. Tot op heden is is nog geen contact geweest met hem, meldt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken vrijdag. De Nederlandse ambassade in Teheran dringt er bij de Iraanse autoriteiten op aan om toegang te verlenen tot deze persoon. Of er wel contact is geweest met de familie van de vastgezette Nederlander kan vanwege privacyredenen niet worden gemeld.

Dit weekend worden weer veel protesten verwacht, ook in het buitenland.

