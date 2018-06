Minister geeft borstvoeding in parlement: 'Een baby moet eten, ik moest stemmen'

Een Canadese gaf haar baby de borst in het parlement, de premier van Nieuw-Zeeland beviel van een dochter. Zij geven een belangrijk voorbeeld, stelt Melanie Schultz, de laatste Nederlandse bewindspersoon die tijdens haar ambtstermijn zwanger was.

Het was een bijzonder beeld, in de statige vergaderzaal van het Canadese parlement. Tijdens het debat over de legalisering van cannabis, gaf minister Karina Gould (30) afgelopen week schijnbaar onverstoord haar zoontje van drie maanden de borst. ,,Borstvoeding is niets om je voor te schamen! De baby moet eten en ik moest stemmen”, verklaarde de minister van Democratische Instellingen haar actie op Twitter.

De jonge politica is de eerste Canadese minister die een kindje kreeg tijdens haar ambtstermijn. In Nieuw-Zeeland beviel premier Jacinda Ardern donderdag van een dochter. Het nieuws dat zij zwanger was, riep begin dit jaar veel reacties op. Positieve én negatieve. Net als het statement van de Canadese minister die zich niet geneerde om haar baby voor de camera de borst te geven.

Karina Gould on Twitter No shame in breastfeeding! Baby's gotta eat & I had votes. Clearly still work to do... Glad @HoCSpeaker & parl colleagues supportive! :) https://t.co/5kQmWuP8Z3

,,Het is van de gekke dat hier nog steeds discussie over is. Dit geeft aan dat de emancipatie van vrouwen nog een hoop te wensen overlaat'', zegt oud-politica Melanie Schultz van Haegen, die de telefoon opneemt terwijl ze haar dochter (13) zit te overhoren. Zij werd geboren terwijl Schultz staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat was. Karien van Gennip (toen staatssecretaris van Economische Zaken) maakte begin 2004 de weg vrij door als eerste Nederlandse bewindspersoon ooit met zwangerschapsverlof te gaan.

Na Schultz, die twee jaar later nog een zoontje kreeg, beviel nooit meer een Nederlandse bewindsvrouw tijdens haar ambtstermijn. In het huidige kabinet zijn zes van de zestien ministers vrouw (in totaal tien van de 24 bewindslieden). Aanzienlijk minder dan de fifty-fiftyverdeling in onder andere Canada en Frankrijk. In Spanje trad deze maand zelfs een kabinet aan met veel meer vrouwen dan mannen.

Had u uw baby destijds niet ook mee moeten nemen naar het parlement?

,,Dat was niet nodig, ik gaf flesvoeding en had een goede oppas. Ik weet ook niet of ik voor de camera's mijn kind aan de borst zou leggen. Er zijn natuurlijk ook andere manieren om het werk van een bewindspersoon met de zorg voor een kind te combineren. Maar met haar statement geeft de minister wel het goede voorbeeld. Als je een kind krijgt, betekent dat niet dat je verder alles hoeft op te geven.''

Wat voor reacties kreeg u?

,,Die waren heel gemengd. Op sociale media kreeg ik heel grove reacties, maar in mijn omgeving en van werkende vrouwen kreeg ik veel bijval. Ik was 32 toen ik door Gerrit Zalm werd gevraagd voor het kabinet. Toen heb ik gevraagd: ik heb nu nog geen kinderwens, maar stel dat ik die gedurende de rit wel krijg? Daar reageerde hij heel goed op.''

De premier van Nieuw-Zeeland werkte tot het laatste moment door en neemt maar zes weken verlof. Hoe deed u dat?

,,De minister nam mijn werk over tijdens mijn zwangerschapsverlof, al kwam ik ook weleens terug voor een debat. Een week of zes na de geboorte ging het bij mij ook kriebelen, toen wilde ik wel weer aan de slag. Maar hoelang duurt een zwangerschapsverlof? Vier maanden? Tijdens mijn kabinetsperiode was premier Balkenende wekenlang uit de running door een ontstoken teen.''

Toen minister Gould na haar zwangerschapsverlof weer aan de slag ging, zei premier Justin Trudeau: ,,Ze voegt zich bij de vele Canadese ouders die elke dag hard werken om hun professionele verantwoordelijkheden met die van het ouderschap te combineren.'' Is dat in zo'n verantwoordelijke functie niet veel lastiger?

,,Niet per se, mijn baan bood ook veel flexibiliteit. Die zouden alle werkgevers moeten bieden. Ik vind een goede balans tussen werk en thuis heel belangrijk. Daarom vond ik het belangrijk om juist in mijn functie van staatssecretaris zwanger te kunnen zijn.''