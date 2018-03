Minister China: handelsoorlog met VS zou ramp zijn

Overstromingen in noorden Australië brengen krokodillen naar de stad

8:56 Het noorden van de Australische staat Queensland kampt met zware overstromingen als gevolg van dagenlange regenval. In sommige delen is in een week tijd meer dan 1000 milliliter water gevallen, melden Australische media. De autoriteiten hebben de regio tot ,,rampgebied'' verklaard.