Minidorp uit grond gestampt bij Pools-Oekraïense grens, Nederlandse organisatie zet zich in voor de dieren

Een delegatie van House of Animals zet ondertussen haar beste beentje voor in Medyka, waar vandaag een tweede vrachtwagen aankwam met voedsel voor dieren in Oekraïne. De Nederlandse dierenwelzijnsorganisatie richt zich specifiek op de dieren die achterblijven in Oekraïne, waar volgens hen ‘dierenvrienden hun leven wagen om de shelters (dierenopvangcentra red.) te bevoorraden’.



In een livestream op Facebook doet oprichter Karin Soeters verslag van alle inspanningen. Ze neemt de kijker in vogelvlucht mee door een soort minidorpje dat in sneltreinvaart uit de grond lijkt te zijn gestampt. ,,De situatie hier is heftig, het mensenleed immens.”



Soeters loopt zichtbaar onder de indruk rond, is af en toe sprakeloos. ,,Je realiseert je dat dit mensen zijn die hun huis en huisdier achter hebben moeten laten. Mensen zoals jij en ik. De verhalen zijn afschuwelijk.”

Donkere tijden

Vanuit het minidorpje bij Medyka trekken busjes het belegerde land in om het voedsel voor de dieren naar dierenopvangcentra te brengen. De noodhulp wordt gekocht van donaties via House of Animals en is deels gesponsord. ,,We zijn hier ter plaatse om te zorgen dat alles netjes aankomt. Elke dag rijden deze mensen met een konvooi aan busjes de Oekraïense grens over om asiels te bevoorraden en honden en katten waar nodig te evacueren. Een enorm dankjewel aan alle donateurs, die deze life saving actie mogelijk maken.”

Het voedsel voor de dieren wordt gekocht van donatiegeld en is voor een deel geschonken door sponsoren. Er is volgens House of Animals een groeiende groep mensen die wil helpen. ,,Het is in deze donkere tijden hartverwarmend om te zien hoe mensen zich willen inzetten voor de dieren in Oekraïne”, aldus Soeters. ,,Het is ons crisisteam gelukt een fantastisch netwerk op te bouwen van dierenbeschermers in Oekraïne en samen doen we alles wat we kunnen om de dieren te helpen.”

Samenwerking

House of Animals werkt nauw samen met Oekraïense partnerorganisaties die opslagplaatsen hebben in Lviv (Oekraïne) en in Przemysl, bij de grens in Polen. Van daaruit wordt het voedsel naar dierenasiels in Oekraïne gebracht.

House of Animals startte begin deze maand een hulpactie voor dierenopvang Sirius in de hoofdstad Kiev, de grootste opvang van honden en katten in Oekraïne. Oprichter Alexandra Mezinova helpt ruim 3100 honden en 218 katten in barre omstandigheden. Ze heeft geen elektriciteit, amper te eten en ook drinkwater is er niet. Inmiddels heeft House of Animals meer dan 330.000 euro ingezameld. Daarbij heeft de organisatie al 2000 kilo voer kunnen leveren aan Chernihiv Refugees, SOS Animal Shelter en een shelter in Borodiants.

De organisatie gaat door met het geven van financiële steun aan shelters die hierom vragen.

