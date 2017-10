Miljoenenrechtszaak om Australische ugg-schoenen

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het bedrijf achter het merk UGG, Deckers Outdoor Corporation, niet Australisch, maar Amerikaans. Het bedrijf is er dan ook veel aan gelegen om Australische makers van de schoenen te stoppen.



Een van deze Australische makers is Eddie Oygur uit Sydney, oprichter van Australian Leather. ,,Het is belachelijk", zegt hij tegen de BBC. ,,Ugg is gewoon de naam voor de laarzen die we al bijna een eeuw verkopen. Nu heeft een Amerikaanse gigant de naam als merk aangenomen en willen ze ons sluiten." Oygur is momenteel in de VS voor de rechtszaak die tegen hem is aangespannen.