Miljoenenboete partij Bolsonaro om betwisten verkiezingsuitslag

De partij van Bolsonaro diende dinsdag een klacht in bij het tribunaal (TSE). De partij stelde dat sommige oudere stemmachines gebreken hebben die de uitslag kunnen hebben ‘bezoedeld’. De op deze machines uitgebrachte stemmen zouden daarom ongeldig moeten worden verklaard. De klacht had alleen betrekking op de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Om door het tribunaal behandeld te worden, had zij volgens de kieswet echter ook over de eerste ronde moeten gaan. Het electoraal hof had Bolsonaro 24 uur gegeven om ook de eerste verkiezingsronde, waarin zijn partij het beter deed, aan de aanklacht toe te voegen. Toen dat niet gebeurde, werd de klacht verworpen.