Miljoenen Amerikanen brengen vervroegde stem uit voor hun favoriete president

Ruim 15 procent van het totaal aantal stemmen bij de verkiezingen is inmiddels uitgebracht, zo blijkt uit de cijfers van het Elections Project. Dat zijn er bijna vier keer zoveel als vier jaar geleden rond deze tijd.

Dat veel meer mensen dit jaar hun keuze tussen zittend president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden zouden vastleggen via briefstemmen was al duidelijk. Een verklaring is dat kiezers drukte bij de stembureaus willen vermijden, maar volgens het Elections Project speelt ook een rol dat veel mensen hun keuze al hebben gemaakt.

Overigens kan in sommige staten al in persoon worden gestemd. Zo moesten in Georgia en Virginia mensen al een tijd in de rij staan.

Swing states

De verwachting is dat ongeveer 150 miljoen Amerikanen hun stem uitbrengen, 65 procent van alle stemgerechtigden. In de peilingen staat Biden voor op Trump, maar in sommige swing states zijn de verschillen klein.

Pennsylvania wordt gezien als een cruciale staat voor de verkiezingen begin volgende maand. Daar gaat oud-president Barack Obama campagne voeren voor partijgenoot Biden, zo maakte hij bekend. Biden was onder Obama acht jaar vicepresident. Zowel de Democraten als de Republikeinen zetten in de aanloop naar de presidentsverkiezingen steeds zwaarder in op hun campagnes in Pennsylvania, de staat ten westen van de stad New York. De strategen van de partijen denken dat een overwinning in die staat cruciaal is.

Obama gaat op 21 oktober voor de Biden-campagne naar de hoofdstad van de staat, Philadelphia. Wat hij precies gaat doen wordt later bekendgemaakt. Obama was Biden al te hulp geschoten met een videocampagne. De voorganger van Donald Trump roept kiezers op toch echt te gaan stemmen.

