Militanten doden tientallen militairen en burgers in Nigeria

Ouders van Maddie McCann vragen Duitse justitie bewijs dat dochtertje niet meer leeft

13 juni De ouders van het in 2007 in Portugal verdwenen meisje Madeleine McCann (3) vragen de Duitse politie om het bewijs te leveren waarom zij ervan uitgaan dat hun dochter niet meer in leven is. Dat meldt de Britse krant Daily Mail.