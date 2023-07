Milan Kundera, auteur van Ondraaglijke lichtheid van het bestaan, overleden

Kundera overleed dinsdag op 94-jarige leeftijd in Frankrijk. Daar woonde hij sinds hij in 1975 Tsjechoslowakije verliet. Wereldberoemd werd Kundera dankzij zijn boek De ondraaglijke lichtheid van het bestaan.

Onwetendheid

Een keerpunt in zijn leven was het vertrek uit het communistische Tsjechoslowakije, waar mensen net als in andere Oostbloklanden minder politieke vrijheden genoten dan in West-Europa. Het leven aan beide kanten van het verscheurde Europa vormde ook de kern van zijn boek Onwetendheid uit 2002.