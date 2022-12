Migranten vluchten na noodlanding uit vliegtuig in Barcelona

Rechter veroor­deelt vicepresi­dent Argentinië tot zes jaar cel

De Argentijnse vicepresident Cristina Fernández de Kirchner is veroordeeld tot zes jaar cel wegens corruptie. Het betekent een nieuw hoofdstuk in een zwaar beladen rechtszaak die het land op zijn kop heeft gezet. Voorlopig geniet de 69-jarige Argentijnse, die in september nog het doelwit was van een mislukte aanslag, immuniteit vanwege haar functie in het bestuur van het land.

6 december