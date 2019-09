‘Migranten riskeren leven in Het Kanaal vanwege brexit’

Twee Australi­sche reisblog­gers in Iraanse cel na vliegen met drone

8:21 Twee Australiërs die worden vastgehouden in Iran blijken reisbloggers te zijn. Jolie King en Mark Firkin deden de afgelopen twee jaar via sociale media verslag van hun reizen, maar vielen stil nadat ze hadden bericht over hun belevenissen in Kirgizië en Pakistan.