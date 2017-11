'Migranten bij opbod verkocht in Libië'

Journalisten zagen vorige maand in een gebouw buiten Tripoli dat in zes tot zeven minuten meer dan tien mensen werden geveild. De veilingmeester noemde één 'slaaf' uitermate geschikt voor graafwerkzaamheden. ,,Heeft iemand een graver nodig? Dit is een graver. Een grote sterke man'', klonk het.



CNN maakte opnames met verborgen camera's en droeg het bewijsmateriaal over aan de Libische autoriteiten. Zij beloofden een onderzoek te starten. Het land ontbeert een sterke centrale overheid sinds de opstand die leidde tot de val en dood van dictator Muammar al-Kaddafi in 2011.



De geveilde mensen zijn volgens CNN vluchtelingen en migranten. Doordat de Libische kustwacht steeds harder optreedt, kunnen mensensmokkelaars minder boten richting Europa sturen. Zij zouden zich daarom transformeren tot slavenhandelaren.