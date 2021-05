Mickey en Minnie ontvangen weer gasten, de hug komt later

Na ruim een jaar sluiting vanwege het coronavirus, hebben de Disneyland-parken in Californië vrijdag hun poorten feestelijk heropend. Vooralsnog op een kwart van de bezoekerscapaciteit, maar iedereen die er graag komt of er werkt is opgelucht.

Voor veel Amerikanen is het een belangrijk symbool in de strijd tegen het virus. Er stonden voor de opening al juichende bezoekers te trappelen van ongeduld, compleet met Minnie Mouse-oren. De sluiting van Disney’s Californische parken gedurende 13 maanden was moeilijk voor Vaugh en zijn zus Chrissy, vertelden deze hard core Mickey- en Minnie-fans aan het blad Variety. Vóór de coronapandemie gingen ze twee keer per maand naar het magische koninkrijk. Nu kan het weer.

Idem dito voor fan Libby Birmingham. Nadat ze het hele jaar haar derde klas les had gegeven vanuit een tent in haar achtertuin, vond ze het geweldig om haar jaarkaart voor Disney eindelijk te kunnen gebruiken. ,,Disneyland is een van die plaatsen waar ik altijd van kan genieten, en ik zelf het kind kan zijn”, jubelde ze tegen persbureau AP

Volledig scherm Disney-adepten in Anaheim vieren dat het pretpark weer open is. © AFP

De heropening kreeg veel aandacht in de Amerikaanse media en werd gevierd in Californië waar de gezondheidssituatie enorm is verbeterd. Nadat er vorig jaar even geen IC-bedden meer waren en er elke dag honderden mensen stierven aan het virus heeft de staat nu het laagste aantal bevestigde coronavirusinfecties in het land. Meer dan de helft van de inwoners die in aanmerking komen voor vaccinatie heeft ten minste één dosis gekregen, melden de media.

Ontslagen

De heropening van Disneyland betekent ook dat veel werknemers van de megamuizen weer aan de slag kunnen. Vorig jaar werd een derde van het personeel (32.000 werknemers) ontslagen. Voor het Disneyconcern zorgde de sluiting van parken - de grootste bron van inkomsten - voor een tekort van 6,9 miljard dollar (5,7 miljard euro) over het boekjaar 2020.

Volledig scherm Het park is open maar de toegang is vooralsnog beperkt en er gelden coronaregels. © Getty Images

De themaparken van Disney in Anaheim - het historische Disneyland en zijn kleine broertje California Adventure - kunnen de bezoekerscapaciteit geleidelijk opvoeren naar normaal, zo is de hoop. Disneyland is een belangrijke economische motor in Californië en trok volgens de Themed Entertainment Association bijna 19 miljoen bezoekers in het jaar voordat het coronavirus toesloeg. De toegang blijft vooralsnog strikt gereguleerd, aldus Variety. Reserveren is verplicht, alleen inwoners van Californië hebben toegang tot de parken en groepen mogen niet meer dan drie verschillende huishoudens tellen. Bij de ingang wordt bij bezoekers de temperatuur gemeten en het dragen van een masker is verplicht. Er zijn nog geen knuffels met Mickey of Minnie, de helden hielden nog even afstand van de fans.

Volledig scherm 'Best day ever', de fans zijn weer blij met de heropening. © Getty Images