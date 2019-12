Michelle Obama neemt het op voor Greta na sneer Trump: ‘Laat niemand jouw licht dimmen’

Trump (73) stak zijn woede over de verkiezing van de 16-jarige Greta deze week niet onder stoelen of banken. ‘Dit is zo belachelijk, Greta moet iets gaan doen aan haar probleem met woedebeheersing en naar een goede ouderwetse film gaan met een vriend. Relax Greta, relax!’ brieste Trump gisteren op Twitter. De Amerikaanse president vindt het volstrekt onterecht dat weekblad Time de Zweedse klimaatactiviste heeft uitgeroepen tot Persoon van het Jaar.



Als reactie op Trump paste Thunberg haar Twitterprofiel aan. Ze schreef schertsend dat ze een tiener is die aan haar zelfbeheersing werkt en die momenteel aan het relaxen is en een film kijkt met een vriend.



Trump werd door Time in 2016 uitgeroepen tot Persoon van het Jaar. De 16-jarige Thunberg is de jongste Persoon van het Jaar in de geschiedenis van het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift. Ze begon in de zomer van 2018 met spijbelen en actievoeren voor de deuren van het Zweedse parlement in Stockholm om het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen hoger op de politieke agenda te krijgen.