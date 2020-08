Michelle Obama haalt hard uit naar Trump op Democratische Conventie

Ze is een effectieve boodschapper, als een van de populairste mensen van de VS. ,,Donald Trump is de verkeerde president voor ons land. Hij heeft meer dan genoeg tijd gehad om te bewijzen dat hij de klus kan klaren, maar hij kan het duidelijk niet aan,” zegt ze. ,,Hij kan gewoon niet zijn wie we nodig hebben. Het is wat het is,” zo voegt ze er venijnig aan toe. Het is een verwijzing naar een uitspraak van Trump zelf. In een interview zei hij datzelfde, ‘het is wat het is’, over de ruim 150.000 coronadoden die de VS in de afgelopen maanden telde.



Van het gebruikelijke conventiecircus is weinig over, nu alles online wordt afgehandeld vanwege besmettingsgevaar. Er zijn geen gekke jasjes en dasjes in het publiek, geen spreekkoren, geen ballonnen. Er is ogenschijnlijk zelfs geen interne strijd meer – boegeroep is onmogelijk. Vier jaar geleden jouwden aanhangers van links uitdager Bernie Sanders het partijcongres nog meermaals uit.