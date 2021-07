Michaela Coel te zien in tweede Black Panther-film

Rechtse Italiaanse politicus schiet Marokkaan­se migrant dood

21 juli In Italië is ophef ontstaan, nadat een politicus van de rechtse partij Lega een Marokkaanse migrant doodschoot na een woordenwisseling in een bar. De schutter, een raadslid in de noordelijke gemeente Voghera, is onder huisarrest geplaatst.