MH17-verdachte Igor Girkin: Ik heb geen dagvaarding gekregen

coronavirus LIVE | China voert ‘race tegen de klok’: Niet adequaat gereageerd op uitbraak virus

7:34 China geeft toe niet adequaat te hebben gereageerd op de uitbraak van het coronaviru. Het nieuwe virus heeft inmiddels 427 levens geëist, waarvan 2 buiten China. Het laatste slachtoffer viel in Hongkong. Wereldwijd staat het aantal besmetting nu op ruim 20.000. In Nederland zijn 15 landgenoten en twee Chinese partners na terugkeer uit China onder quarantaine gesteld. Onderwijl roept de Wereldgezondheidsorganisatie WHO herhaaldelijk niet in paniek te raken. De actuele ontwikkelingen lees je in ons liveblog.