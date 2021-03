Mexico zet belangrijke stap op weg naar legalisering cannabis

De wet roept een nationale instelling in het leven die vergunningen voor onderzoek, teelt en verkoop van cannabis gaat uitreiken. Volwassenen zullen in bepaalde winkels marihuana kunnen kopen. Een individueel persoon mag dan tot 28 gram bezitten en acht tot tien planten voor eigen gebruik kweken. Er gelden wel beperkingen op consumptie in de openbare ruimte.

Cannabis is eerder ook al gelegaliseerd in Uruguay en Canada en een bepaald aantal staten in de VS. In veel andere landen is medicinaal gebruik wel toegestaan, maar recreatief gebruik officieel niet.