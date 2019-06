Mexico versterkt zuidelijke grens na ‘inval’ van migranten

Mexico is op dit moment in moeizame onderhandelingen verwikkeld met de VS over het migratiebeleid. Washington eist dat Mexico iets doet aan de stroom vluchtelingen die via de Mexicaanse grens de VS binnenkomen of dat proberen. De VS dreigen met verhoging van importtarieven als Mexico de stroom niet stopt. Het lijkt er op dat Mexico met de grensversterking de goede wil toont aan de Amerikaanse president Donald Trump.