Mexico sluit 23 apotheken nadat VS waarschuwt voor illegale pillen

In de Mexicaanse badplaatsen Cancun, Playa del Carmen en Tulum zijn in totaal 23 apotheken gesloten nadat de inspectie er niet gereguleerde en potentieel gevaarlijke medicatie had aangetroffen.

Gedurende vier dagen werden er door de inspectie invallen gedaan bij in totaal 55 apotheken. In meer dan twintig zaken werden pillen aangetroffen die zonder recept aan buitenlanders werden verkocht. Het ging om doorgaans streng gereguleerde middelen als de verslavende pijnstiller Oxycodone en Adderall, dat onder meer wordt voorgeschreven aan mensen met ADHD.

De apotheken die inmiddels op last van de gezondheidsautoriteiten gesloten zijn, verkochten verouderde pillen of pillen waarvan de herkomst niet te herleiden was. Dit doet vermoeden dat het om medicatie gaat die niet door de fabrikant is vervaardigd.

De pillen in kwestie werden doorgaans alleen aan toeristen aangeboden. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had in maart al gewaarschuwd voor de verkoop van dit soort medicatie in apotheken in Mexico.

In februari van dit jaar gingen onderzoekers van universiteit UCLA naar 40 Mexicaanse apotheken in vier steden in het noorden van het land. Ze kwamen erachter dat in 27 procent van de apotheken neppillen werden verkocht. 68 procent van de onderzochte apotheken verkocht middelen als Oxycodone zonder recept.

In de door de onderzoekers gekochte pillen werden tevens potentieel gevaarlijke, verboden middelen als heroïne en fentanyl aan getroffen. Mensen die deze middelen zonder dit te weten innemen, lopen het risico op een overdosis.