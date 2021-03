Mexicaanse drugsrevolutie: legalisering cannabis op komst

Het Mexicaanse Lagerhuis heeft de spraakmakende wet vorige week al goedgekeurd, de verwachting is dat de Mexicaanse senaat en ook de president dat de komende weken zullen doen. Als grootafnemer van Mexicaanse drugs volgen de Verenigde Staten de 'historische’ ontwikkelingen met argusogen. Want wat betekent het voor de Amerikaanse drugswetgeving als de VS er - na Canada - nog een buurland bijkrijgt waar wiet legaal kan worden geteeld, verhandeld en geconsumeerd? Anders dan een meerderheid van de Amerikanen is president Joe Biden geen voorstander van legalisering van softdrugs.

Twee jaar is er over het Mexicaanse wetsvoorstel geruzied. De drugskartels, berucht om het omkopen van politici, zouden er niet blij mee zijn. Tweederde van de Mexicanen zou de liberalisering blijkens peilingen ook niet zien zitten. De kwestie ligt heel gevoelig in een land waar een vorige president zich liet omkopen door drugsbaron El Chapo en waar de aanhoudende drugsoorlog al aan 150.000 mensen het leven zou hebben gekost. Maar uiteindelijk lijkt het er toch van te gaan komen.

De nieuwe wet staat Mexicanen boven de 18 jaar toe een joint te roken en 28 gram marihuana in bezit te hebben. Verder is het de Mexicanen toegestaan zes cannabisplantjes te verzorgen. Belangrijker is dat commerciële producenten nu ook legaal recreatieve cannabis kunnen telen én verkopen. Daarover gaan ze dan uiteraard belasting betalen. Ofwel: niet de drugskartels maar de staat hoopt aan de nieuwe wetgeving te verdienen. Want 2,5 miljoen Mexicanen (op een bevolking van bijna 129 miljoen) zouden regelmatig wiet roken.

Volgens een onderzoek van New Frontier Data, dat gezaghebbend onderzoek doet in de mondiale cannabisindustrie, zou de consumptie in Mexico goed zijn voor een omzet van 2,7 miljard euro per jaar. Dat laatste is ook een belangrijk argument voor president Andrés Manuel López Obrador wiens door corona geplaagde staatskas langzaam uitgeput raakt, vooral door het wegvallen van toerisme-inkomsten. In de Mexicaanse media wordt legalisering vaak opgehemeld als welkome bron van inkomsten. Er is sprake van tienduizenden nieuwe banen, miljoenen winsten voor legale ondernemers en dus extra belastinginkomsten voor de staat.

Kleine boeren

Voorstanders denken bovendien dat legalisering een wapen kan zijn in de strijd tegen de machtige drugskartels. Kleine boeren die nu worden vermalen en geterroriseerd door nietsontziende criminelen zouden straks voornamelijk met de belastingdienst te maken krijgen. Er is genoeg twijfel of de kleine boeren hier ook daadwerkelijk beter van zullen worden. Volgens het wetsvoorstel zouden zij prioriteit krijgen bij het verlenen van vergunningen om cannabis te telen. Maar wanneer corrupte politici de commerciële cannabisteelt gaan vergeven aan bevriende ondernemers vallen de kleintjes weer tussen de wal en het schip, zo wordt gevreesd.



De invloedrijke Mexicaanse politicus Lucia Riojaz Martinez vindt legalisering hoe dan ook een belangrijke stap voorwaarts ‘om vrede te kunnen bouwen in een land waar we al decennia te lijden hebben onder een absurde oorlog’.

De Mexicaanse drugskartels hadden de laatste jaren al meer tegenvallers te verwerken, onder meer doordat inmiddels al vijftien staten op hun grootste afzetmarkt (de Verenigde Staten) eveneens marihuana hebben gelegaliseerd. Deze tak in de drugssmokkel wordt daardoor een stuk minder aantrekkelijk. De drugskartels waren al deels geswitcht naar de meer lucratieve handel in Fentanyl (populair onder Amerikanen en vaak gebruikt voor het versnijden van heroïne) en Crystal Meth.

Critici zeggen dat er vele goede bedoelingen achter het hele project zitten maar dat de zwaarbewapende en oppermachtige drugskartels uiteindelijk de dienst zullen blijven uitmaken in deze branche.

De Mexicaanse regering werd vorig jaar in verlegenheid gebracht door een video van het machtigste drugskartel in het land. Het beruchte Jaliscokartel provoceert op deze beelden met een zwaarbewapend eigen ‘leger’: