Meteoriet komt neer in westen van Cuba: vuurbal en regen van stenen

Getuigen in Viñales melden een vuurbal gezien te hebben, gevolgd door een spoor van rook. De meteoriet zou in de lucht geëxplodeerd zijn, waardoor ramen stuksprongen. Kort erna regende het zwarte stenen op het plaatsje en in andere delen van de provincie Pinar del Rio. De rook en de knal werden ook in hoofdstad Havana waargenomen.



Even ging het gerucht dat het om een neerstortend vliegtuig ging, maar dat werd snel tegengesproken. ,,We kwamen uit het centrum en zagen een vuurbal door de lucht scheren’’, zegt de Spaanse toerist Jesus Nicolas in Havana. ,,Zeker dat het een meteoriet was en nog een heel grote ook.’’