Met kogelvrije rugzak naar school

Dader zei vorig jaar al: 'Ik word schoolschutter'

Nikolas Cruz, die het bloedbad aanrichtte op de school in Florida, blijkt zijn daad te hebben aangekondigd in een online reactie. De FBI kreeg een tip over hem, maar greep niet in. Een vlogger waarschuwde de FBI nadat iemand die zichzelf Nikolas Cruz noemde een onheilspellend commentaar had achtergelaten onder een van zijn YouTube-video's. 'Ik word een professionele schoolschutter', schreef hij in september vorig jaar. De vlogger kreeg na zijn melding bezoek van de FBI. De federale recherche onderzocht de post, maar onderzoekers 'waren niet in staat de persoon die het commentaar achterliet te identificeren', zei FBI-agent Rob Lasky na het bloedbad dat Cruz aanrichtte in een persconferentie. Op sociale media postte Cruz volop foto's van wapens. Hij zou depressief zijn geweest na de dood van zijn adoptiemoeder. Volgens de leider van een groep die van Florida een onafhankelijke blanke staat wil maken, was Cruz lid van die groep. Hij zou deelgenomen hebben aan paramilitaire trainingen. De man, Jordan Jereb, bevestigt dat Cruz achter een meisje op de Stoneman-school aanzat - hij zou haar 'stalken', volgens leerlingen - en denkt dat het geen toeval is dat hij toesloeg op Valentijnsdag. President Trump sprak een dag na de schietpartij alsnog het land toe. Hij beloofde veiligheid op scholen topprioriteit te maken. Afwezig in zijn toespraak: het woord 'wapens'. Hij is geen voorstander van strengere wapenwetten.