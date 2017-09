Met deze slippers heb je de tegenstrijdigheden van Trump aan je voeten

Trump is inmiddels redelijk bekend om zijn - soms ietwat controversiële - uitspraken op Twitter. Zo zei hij in 2012 dat de kiesraad een ramp was voor de democratie, terwijl hij in 2016 hetzelfde orgaan 'een genie' noemde.



Bij de nieuwe serie badslippers heb je op de ene voet de originele tweet staan en op de andere de uitspraak die hem tegenspreekt. Grappend staat er op de website: ,,Je kunt nu stap voor stap terugkomen op eerdere uitspraken.''



De rood-witte slippers zijn daarnaast 'gemaakt in China, maar gestoomd in Amerika', wat een grapje is dat verwijst naar een uitspraak van Trump over zijn stropdas.