Met de officiële val van Marioepol aanstaande valt ook een symbool van deze oorlog

Dit gebeurde er vannacht: overwin­nings­sfeer in Oekraïense leger, Poetin zou ‘ernstig ziek’ zijn

De oorlog die Rusland voert in Oekraïne gaat na bijna 3 maanden de ‘derde fase’ in, zeggen leiders in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Volgens hen zal de nieuwste fase zich kenmerken door langdurige gevechten.

16 mei