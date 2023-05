Met de nachttrein naar Berlijn: ‘Je opent je ogen en bent in een andere wereld, dat heeft iets magisch’

Vanaf deze week rijdt de nachttrein naar Berlijn weer. Dit past naadloos in het politieke streven om op korte afstanden het vliegtuig te mijden, maar het is de vraag hoe serieus Nederland en Europa de nachttrein écht nemen. ,,Dat deze trein hier rijdt, is eerder ondanks dan dankzij de overheid.”