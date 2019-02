Messias of marionet? Wie is het klimaatmeisje Greta Thunberg?

In haar roze skibroek, met twee mutsen op haar hoofd, zakt Greta Thunberg neer in de donkerste hoek van een koffietentje in de Västerlånggatan, de hoofdstraat van het oude Stockholm. ,,Even ontdooien’’, zegt ze verdedigend, als ze ontdekt dat ze per ongeluk naast een verslaggever is neergeploft.



Het is vrijdagochtend half tien en de jonge klimaatactiviste heeft al twee interviews achter de rug. Het was nog donker en ijskoud, toen ze vanochtend om acht uur haar kartonnen Skolstrejk för Klimatet-protestbord in een sneeuwhoop voor het Zweedse parlement plantte.



Meteen kwamen de eerste van vele volwassen klimaatactivisten op haar af. Ze wilden met haar praten, samen op de foto. Voorbijgangers vroegen om een selfie. Elke beweging werd ondertussen gefilmd door een Duitse cameraploeg.



Uitdrukkingsloos stond Greta iedereen te woord. Staccato de boodschap herhalend die ze al voor zo veel camera’s heeft verkondigd. ,,Ja, ik ga hiermee door. Tot Zweden aan de Parijsdoelen voldoet. Ja, al duurt dat jaren.’’