Merrie (26) sterft aan hartaanval na vuurwerknacht: ‘Haar vriendje wijkt niet van haar zijde’

,,Aan iedereen die het nodig vond om vuurwerk af te schieten: ik hoop dat dit beeld u bijblijft." De woorden van Elke Vandersanden zijn hard, maar treffend. Ze is er kapot van, maar doet toch haar verhaal.

,,Het was ongeveer 23.45 uur toen we buiten de paarden wilden gaan voederen. We hebben er meerdere. Elke avond halen we ze binnen met een extra emmer voer. Toen we bij de deuren stonden kwam iedereen aangelopen, behalve Vevie.”

Elke stapte naar de merrie toe en zag het schuim al op haar mond staan. ,,Ik probeerde haar nog mee te laten wandelen, maar na twee stappen achteruit viel ze pardoes om. Ze heeft nog een half uur liggen afzien met stuiptrekkingen. De veearts was met spoed onderweg, maar ze stierf nog voor hij arriveerde.”

Luider vuurwerk dan ooit

Opvallend genoeg zijn de paarden van Elke therapiepaarden. ,,Ze werken vaak samen met mensen met een beperking en kunnen tegen heel wat lawaai: verkeer, tractoren, zelfs onweer. Andere jaren met nieuwjaar hadden we ook geen problemen. Maar dit jaar waren de knallen véél heviger. In onze jongere tijd kenden we ‘bommetjes’, maar deze waren van een ander kaliber. In een periode van 17 jaar dat we het paard hebben, hebben we dit nooit meegemaakt.”

Ook burgemeester Werner Raskin, die ‘s nachts nog werd opgebeld, is niet te spreken over het drama. ,,Hij heeft ons beloofd volgend jaar met meer geluidsarm vuurwerk te werken. Zo weigerde hij eerder al zes aanvragen voor groots vuurwerk, maar het heeft toch niet zo mogen zijn.”

,,Iedereen zou moeten beseffen tot wat een misère vuurwerk kan leiden. Ik hoop dat iedereen trots is op zichzelf. De veearts die haar goed kende, vertelde eerder al dat Vevie een zeer gezond paard was. 26 jaar is niet jong, maar ze kon nog uren galopperen. Ze was nooit ziek, kon nog verre afstanden aan en zat vol energie.”

Mist

Kans bestaat dat de hevige mist de paarden nog meer in paniek heeft doen slaan, omdat ze zo nog minder beseften waar het geknal vandaan kwam.

De merrie Vevie ligt momenteel dood in de weide en het ander paard ‘Vos’ dat al 17 jaar de weide met haar deelt, wijkt sinds het hele gebeuren op nieuwjaarsnacht niet van haar zijde.

Volledig scherm Vevie stierf aan een hartaanval nadat het in paniek raakte bij het vuurwerk. © RV

Volledig scherm De paarden staan er wat verweesd bij. © RV