Merkel verwijdert ‘nazi-schilderijen’ uit haar werkkamer

Op een persconferentie zei Merkel vorige week dat de schilderijen teruggaan naar hun eigenaar, omdat ze nodig zijn voor een tentoonstelling in Berlijn. Die tentoonstelling in het Hamburger Bahnhof Museum werpt nieuw licht op het werk van Nolde tijdens het nationaalsocialistische regime.



Nolde is lang afgeschilderd als een slachtoffer van de nazi's. Hitler - zelf een fanatiek schilder van realistische tafereeltjes - vond zijn werk maar niks. Hij beschouwde de moderne expressionistische schilderijen van Nolde als ‘on-Duits'. Eén van de werken van Nolde, Het leven van Christus, was zelfs het pronkstuk van de beruchte ‘ontaarde kunst’-tentoonstelling in München in 1937, waar de nazi's ‘on-Duitse’ moderne kunst aan de schandpaal nagelden en belachelijk maakten. Vier jaar later stelde de Rijkskamer voor de Beeldende Kunsten in Berlijn Nolde de eis dat hij toestemming moest vragen om werken te verkopen of tentoon te stellen.