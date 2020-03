Merkel slaat alarm: ‘60 miljoen Duitsers krijgen coronavirus als situatie zo blijft’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt dat 60 tot 70 procent van de Duitse bevolking besmet kan raken met het coronavirus. Dat komt neer op bijna zestig miljoen mensen. De bondskanselier roept op tot solidariteit en gezond verstand om de uitbraak van het coronavirus in te dammen, nu ook een derde persoon in Duitsland aan het coronavirus is overleden. De Tsjechische premier Andrej Babis waarschuwt dat de uitspraak van Merkel voor paniek kan zorgen.

,,Onze solidariteit, ons gezond verstand en ons hart worden op de proef gesteld en ik hoop dat we deze proef doorstaan”, zei Merkel vanmiddag op een persconferentie in Berlijn. ,,Het virus is er, de bevolking heeft geen immuniteit, en er is geen vaccin of therapie, waardoor volgens experts 60 tot 70 procent van de bevolking besmet kan worden. We moeten daarom focussen op het niet belasten van de gezondheidszorg door de verspreiding in te dammen.”

Intussen is in Duitsland een derde patiënt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus overleden. Het gaat om iemand die in een ziekenhuis in de regio Heinsberg bezweek. Meer dan 1.600 mensen zijn nu geregistreerd als besmet, maar waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal nog hoger.

Prioriteit

De bondskanselier zei ook bereid te zijn om het nultekortbeleid in de begroting te herzien en voegde eraan toe dat het indammen van de pandemie prioriteit is. Merkel haalde overheidssteun aan voor gezondheidsmaatregelen, bovenop de belofte om noodlijdende bedrijven van middelen te voorzien en het verlof voor werknemers uit te breiden.

Ze bedankte de gezondheidswerkers en de lokale autoriteiten voor hun inspanningen om het virus in te dammen, en drukte haar “grote medeleven” uit met de mensen in Italië. Merkel benadrukte daarnaast het belang van een gecoördineerde aanpak op EU-niveau om de pandemie tegen te gaan, maar wil de grenzen niet sluiten.

Paniek

De uitspraak van Merkel dat 60 tot 70 procent van de bevolking besmet kan raken, kan voor paniek zorgen. Dat zegt de Tsjechische eerste minister Andrej Babis. ,,Ik wil me niet uitlaten over de situatie in Duitsland, maar ik denk dat dergelijke uitspraken paniek kunnen veroorzaken”, aldus Babis. ,,In elk geval proberen we met krachtige maatregelen om zo’n worst-case-scenario uit te sluiten.”

De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, heeft de uitbraak van het nieuwe coronavirus bestempeld als een pandemie. Volgens hem kunnen alle landen samen de koers van deze wereldwijde epidemie veranderen. ,,We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we moeten juist handelen en kalm blijven”, aldus de WHO-chef.