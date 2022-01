Merkel krijgt adviseursfunctie aangeboden bij Verenigde Naties maar wijst aanbod af

Secretaris-generaal António Guterres wil Merkel als voorzitter van een adviesraad met hooggeplaatsten die zich buigen over zaken van mondiaal belang. Daarbij gaat het om ‘wereldwijde publieke goederen’ die potentieel de hele wereldbevolking dienen. Te denken valt aan de bescherming van de ozonlaag maar ook, afhankelijk van de definitie, internationale regelgeving op het gebied van vliegveiligheid en wereldhandel. Dat meldt het Duitse persbureau DPA op basis van VN-bronnen.



Guterres deed zijn aanbod volgens hen in een persoonlijk schrijven aan Merkel. Die heeft bedankt voor de functie. De voormalige bondskanselier ‘belde de secretaris generaal van de VN vorige week, bedankte hem en deelde mee dat ze het aanbod niet zou accepteren', liet Merkels kantoor woensdag weten aan het persbureau.

De kans dat Merkel zou ingaan op het aanbod werd al klein geacht binnen het VN-hoofdkwartier in New York. Vertegenwoordigers van de internationale organisatie willen officieel niet reageren op de zaak.



De adviesraad, die officieel Advisory Board on Global Public Goods heet, is een van Guterres zogenoemde ‘vlaggenschipprojecten’ waarmee hij de Verenigde Naties wil hervormen in zijn tweede ambtstermijn die deze maand begon. In zijn rapport over de transformatie van de VN schreef de secretaris-generaal vorig jaar: ,,Ik zal een adviesraad op hoog niveau, geleid door voormalige staats- en regeringsleiders, vragen om een overzicht te maken van wereldwijde publieke goederen en andere gebieden van gemeenschappelijk belang waar verbeteringen in leiderschap het meest dringend zijn.”

Volgens Guterres heeft de coronapandemie grote hiaten in de internationale samenwerking aan het licht gebracht. Het beoogde adviesorgaan moet een impuls geven aan het vernieuwen van bepaalde praktijken en acties op mondiaal niveau.

Pensioen

Bondskanselier Angela Merkel (67) nam begin december afscheid na een ambtsperiode van maar liefst zestien jaar. Ze werd uitgezwaaid met een door de Duitse strijdkrachten aangeboden militaire parade voor de Bondsdag in Berlijn. Ze had eind 2018 al aangekondigd dat ze bij de Bondsdagverkiezingen in 2021 niet meer verkiesbaar zou zijn.

Op haar eerste vrije dag na haar afscheid ging Angela Merkel boodschappen doen bij haar favoriete supermarkt Ullrich.

De voormalige bondskanselier krijgt een maandelijks pensioen van zo’n 15.000 euro, bleek in augustus uit een berekening van de Duitse vereniging van belastingbetalers. De berekening was gebaseerd op haar jaren als lid van het Duitse parlement en haar tijd als federaal minister en bondskanselier. Merkel houdt net als alle oud-kanseliers en voormalige Duitse presidenten recht op een kantoor en ontvangt een toelage voor een kantoormanager, twee assistenten, een typiste en een chauffeur.

Niks doen

Merkel zei in september nog geen idee te hebben wat ze na haar bondskanselierschap zou gaan doen. ,,Sinds ik eind 1989 de politiek in ging, heb ik me nooit meer afgevraagd wat me daarbuiten interesseert. Wil ik schrijven, praten, wandelen, thuis zijn, de wereld in? Ik heb me voorgenomen om eerst niks te doen en af te wachten wat er komt, en dat vind ik heel fascinerend”, sprak ze tijdens een paneldiscussie over stereotypen in een theater in Düsseldorf.

De oud-bondskanselier werd medio december in Berlijn gefotografeerd terwijl ze winkelde in het KaDeWe (afkorting van Kaufhaus des Westens), het één na grootste warenhuis van Europa (alleen Harrods in Londen is groter). Volgens Bild was ze onder andere geïnteresseerd in een grote Spaanse chorizoworst met een prijskaartje van 34,80 euro. De krant meldde niet of Merkel de worst ook heeft gekocht.

