Merkel in gevaar: asielbeleid leidt tot regeringscrisis in Duitsland

Later vandaag komt CSU-partijleider Horst Seehofer (68) met een verklaring. CSU, dat vergadert in München, wil asielzoekers die ergens anders in Europa staan geregistreerd bij de grens terug te sturen. Merkel (63) en haar CDU zijn juist ruimhartiger. Als de twee partijen er niet uit komen, dreigt de in februari begonnen Duitse coalitie van CDU, CSU en de SPD alweer te sneuvelen. Boulevardblad Bild kopt in grote chocoladeletters dat beide kemphanen op 'crash koers' liggen. ,,Met het uur groeit de waarschijnlijkheid dat de zwart-rode Bondsregering nog geen honderd dagen na de start door interne strijd over de migratiepolitiek breekt." Bovendien kan dat er volgens Duitslands grootste blad toe leiden dat na zeventig jaar het traditionele verbond tussen de christendemocratische CDU en zijn Beierse zusterpartij CSU sneuvelt. Verder lezen na de foto

Asielakkoord

Onenigheid over de asielpolitiek is de oorzaak van de ruzie. Van de week kwamen de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Brussel bijeen om zich te buigen over het migratievraagstuk.



Daar slaagden ze er in een politiek akkoord te bereiken op een aantal punten, maar niet over het tegengaan van het gereis van asielzoekers door Europa. De oplossing moet komen via Turkije-achtige deals met Noord-Afrikaanse landen die in ruil voor geld asielzoekers opvangen.



De coalitie in Duitsland is broos. Na de Bondsdagverkiezingen van 24 september duurde het maanden voor er een regering was. Voor Nederland is dat normaal, in Duitsland niet.



Probleem was dat zowel het blok CDU/CSU als de SPD verloren. Nu een regenboogcoalitie met de liberale FDP en de Groenen niet lukte en een verbond met de populistische Alternative für Deutschland ook door partijen werd uitgesloten, ontstond aanvankelijk een impasse.