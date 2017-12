'Mensonterend, en het kan hier nog veel erger worden'

VideoWe blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen . Vandaag aflevering 15: hoe bied je hulp in een crisis van deze omvang, van de supercategorie? Waar begin je?

Daar sta je dan. Als bevlogen hulpverleenster in de snelst groeiende 'stad' ter wereld, een cluster van kampen bij Cox's Bazar in Bangladesh met al bijna een miljoen vluchtelingen. Een 'stad' met ongekende groeistuipen, waar de problemen zich sinds eind augustus met de komst van 650.000 Rohingya in rap tempo blijven opstapelen. Elselijn Mulder, humanitair expert bij Oxfam Novib, stond begin deze maand nog in Kutupalong en Balukali, kampen waar Rohingya, een moslimminderheid in Myanmar, een veilig heenkomen hebben gezocht.



,,Ik geloof niet dat we ooit hebben gezien dat er in zo'n korte tijd zoveel mensen op de vlucht zijn geslagen en zich hebben verzameld in zo'n klein gebied'', zegt Mulder (36). ,,In een land, Bangladesh, dat zelf al gebukt gaat onder crises. Het herstelt zelf nog van de jongste overstromingen."

Volledig scherm © REUTERS

Hutten

Volledig scherm © REUTERS Bovendien is het een onaangekondigde crisis. ,,Iedereen werd er door overvallen. Daardoor is alles bij Cox's Bazar in een moordend tempo neergezet. Kriskras door elkaar. Je kunt er uren rondlopen. Zo ver het oog reikt, zijn er hutten. Voor je het weet ben je er verdwaald. 's Nachts is het pikkedonker'', aldus de humanitair expert.



,,De wildgroei op het heuvelachtige terrein is overal te zien. Zo staan latrines en waterputten soms te dicht bij elkaar, staan hutjes op hellingen waar ze bij de eerste moessonregens wegspoelen. Ook voor de nieuwe kampen is er geen vlak terrein. Er worden nu paden aangelegd - wegen zijn er niet - en stukken grond egaal gemaakt om er waterpompen en wasruimten op te kunnen zetten voor nieuwkomers."

Difterie

Volledig scherm © REUTERS ,,Het is maar welke hulporganisatie je dit vraagt. Unicef zal zijn prioriteit bij de opvang van kinderen leggen. Wij, bij Oxfam Novib, leggen allereerst de nadruk op een betrouwbare infrastructuur van watervoorziening en hygiëne. In bestaande kampen en in nieuwe kampen. Met betrouwbaar water. Met onderdak. Met latrines. De hygiëne moet goed zijn. Met zoveel mensen op zo'n klein gebied breken er voor je het weet ziektes uit zoals difterie."



Overdag bruist de 'stad'. ,,De veerkracht van mensen is groot. Overal wordt er gewerkt. Mensen wachten niet lijdzaam tot ze worden geholpen. Ze pakken het leven snel weer op. Er zullen winkeltjes ontstaan, zo heb ik al een kapper gezien die aan het knippen was", zegt Mulder.

Hoe houd je als hulpverlener het overzicht?

Ze laat een kaart zien met daarop alle zones. Elke zone heeft zijn eigen verzameling van hulporganisaties die er werkzaam zijn. Van Oxfam Novib tot de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en van UNICEF tot Save the Children. In nauw overleg wordt gesproken over projecten en financiering die altijd achter de crisis aanholt. Mulder: ,,Er is niet genoeg geld, terwijl er voor deze rampspoed nog wel voldoende belangstelling is."

Volledig scherm © AP

Is dat wel zo? Wordt de ellende met de Rohingya niet onderschat?

Mulder: ,,Het mag natuurlijk niet zo zijn dat dit in 2017 gebeurt. Dat we niet in staat zijn deze mensen meer hulp te bieden. Kijk hoe ze wonen. Het is mensonterend en het kan nog veel erger worden.'' Net terug uit Cox's Bazar sprak ze al harde woorden: ,,De internationale gemeenschap laat collectief de Rohingya in de steek terwijl zij al generaties lang op brute wijze worden aangevallen en systematisch worden gediscrimineerd. Regeringen zouden niet langer moeten toekijken. Bangladesh heeft grote moeite met de opvang van deze enorme stroom vluchtelingen en het land kan het eigenlijk niet aan."

Ook de bescherming van de Rohingya schiet tekort. Veel vluchtelingen voelen zich 's nachts onveilig. Soms verdwijnen er vrouwen en meisjes, meegenomen door bendes die hun geld verdienen met prostitutie.

Volledig scherm © REUTERS ,,Een ander probleem is de traumaverwerking. Heel veel mensen zijn getraumatiseerd'', aldus Mulder. ,,Ze hebben hun ouders of andere familieleden verloren, ze zijn op de vlucht mishandeld of verkracht."

Wordt een hulpverlener met ervaring, met eelt op de ziel - je hebt eerder gewerkt in bijvoorbeeld Haïti en Ethiopië - in Cox's Bazar nog overvallen door gevoelens van onmacht?

,,Zeker. Ook door boosheid omdat je weet wat ze al hebben meegemaakt en nog zullen meemaken. Het grijpt je bij de keel. Bij zulk leed ben je verbijsterd over hoe het kan. Maar aan de andere kant zie je dat hulpverlening ertoe doet. Als je bijvoorbeeld een nieuwe waterput ziet. Elke vorm van succes geeft houvast, zorgt voor de motivatie om door te gaan. Ik kan wel gaan zitten huilen maar daar hebben die mensen helemaal niets aan. Er wordt daar door iedereen hard gewerkt, onder moeilijke omstandigheden. Door hulpverleners, door de Rohingya zelf want zelfredzaamheid is belangrijk. We zijn al jaren actief in Bangladesh en zullen dat ook blijven."

In je hoofd en in je hart hoop je natuurlijk dat het hier gaat om een tijdelijk probleem. Dat de Rohingya ooit, onder garanties, weer kunnen terugkeren naar hun geboortegrond.

,,Ze zeggen zelf dat Myanmar hun thuis is. Maar ze zijn heel bang om terug te gaan. Het feit dat veel vluchtelingen - vooral vrouwen - zeggen dat ze liever zelfmoord plegen dan nu terug te keren, toont aan hoe erg de situatie is. Maar je moet hoop blijven houden op een goede afloop. De eerste prioriteit is en blijft echter het bieden van hulp. Het nu is allesbepalend. Je weet ook nog niet welke kant het zal opgaan."