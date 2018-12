Mensen eten waterlelies, zoals wij ooit tulpenbollen aten

Video Cruciale stemming over brexit in derde week januari, May wil doorpraten

18:44 De Britse premier Theresa May wil het parlement in de derde week van januari alsnog laten stemmen over haar brexitdeal met de Europese Unie. Ze praat naar eigen zeggen ook deze week weer met EU-kopstukken over het akkoord, hoewel in Brussel geen gesprekken op de agenda lijken te staan.