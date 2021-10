‘Menselijke resten gevonden in zoektocht naar verloofde Gabby Petito’

In Florida zijn menselijke resten gevonden op de plek waar gezocht wordt naar Brian Laundrie, de 23-jarige verloofde van de in september dood gevonden Gabby Petito (22). Dat meldt de Amerikaanse zender MSNBC op basis van lokale opsporingsbronnen. Laundrie was al weken vermist.

De menselijke resten werden volgens MSNBC gevonden in de buurt van persoonlijke spullen, waaronder een rugzak, die ook aan Laundrie gelinkt worden. Er is nog geen officiële bevestiging dat het inderdaad om Laundrie gaat. De vondst werd gedaan in het Carlton Reserve, in de buurt van de plaats Sarasota. Op aanwijzing van de ouders van Laundrie ging de FBI daar zoeken, in de buurt van de Myakkahatchee Creek.

Petito werd als vermist opgegeven nadat haar partner Brian Laundrie op 1 september alleen terugkeerde van hun maandenlange reis dwars door de Verenigde Staten. Haar lichaam werd zondag 19 september gevonden in de Amerikaanse staat Wyoming. De vermissing van de 22-jarige vrouw werd groot nieuws. Later bleek dat ze door verwurging om het leven was gekomen.

Van de radar

Er is lang gezocht naar Laundrie, die in september van de radar verdween. Hij werd niet direct verdacht van betrokkenheid bij de dood van Petito, maar was door de politie wel aangemerkt als ‘person of interest’. Er was ook een arrestatiebevel voor bankkaartfraude tegen hem uitgevaardigd.

Het vermoeden bestond al dat Laundrie in het Carlton Reserve zou zijn. Survivalexperts zeiden eerder deze maand dat ze de kans klein achtten dat hij levend zou worden teruggevonden als hij zich daadwerkelijk in het reservaat bevond.

