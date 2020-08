Melania Trump zorgt voor menselijkheid, op een congres waar veel sprekers voornamelijk klappen uitdelen

De First Lady van de VS valt nogal uit de toon, als ze op de conventie spreekt over samenkomen, reflecteren en de kracht van diversiteit. Aan haar optreden zijn twee avonden vooraf gegaan met sprekers die de tegenpartij in de aankomende presidentsverkiezingen neerzetten als radicale club die van Amerika een Venezuela vol vandalen wil maken.

,,Ik wil mijn kostbare tijd hier niet gebruiken om de andere kant aan te vallen – dat verdeelt het land alleen maar meer, hebben we vorige week gezien,” zei Melania Trump over het partijcongres van de Democraten.

Medeleven

Melania Trump betuigt als enige partijvertegenwoordiger haar medeleven aan de nabestaanden van 178.000 Amerikanen die in de afgelopen maanden zijn overleden na een besmetting met het coronavirus. ,,Vriendelijkheid en compassie, kracht en vastberadenheid,” zijn nodig, in haar ogen. Het staat in contrast met de bovenmatig rooskleurige voorspellingen van haar man, voor wie de pandemie een politiek strijdtoneel is gebleken.

Hetzelfde geldt voor anti-racismeprotesten. Trump focust op agressie van een kleine groep betogers, en zet opponent Joe Biden weg als trekpop van radicale activisten. Melania daarentegen roept Amerikanen op om ‘op een beschaafde manier samen te komen’ en vertelt hoe ‘geschokt’ ze was toen ze een voormalig fort van slavenhandelaren in Ghana bezocht. De ‘harde realiteit’, erkent ze, is dat de VS niet trots kan zijn op delen van het verleden. ,,Ik moedig jullie aan om op de toekomst te focussen, terwijl we nog steeds van het verleden leren,” zegt ze. ,,In plaats van dingen kapot te maken, laten we reflecteren op onze fouten.”

Omstreden

Ze spreekt vanuit de Rozentuin van het Witte Huis, die ze onlangs opnieuw liet inrichten. Het is omstreden, want het Witte Huis is een overheidsgebouw dat volgens de wet niet bedoeld is voor politieke campagnes. Maar het campagneteam van Trump heeft besloten er gewoon het hoofdpodium voor de deels virtuele conventie van te maken.

Het is een bijzondere speech. Ex-model Melania Trump spreekt zelden in het openbaar. Maar als ze subtiel van zich laat horen, gaat ze wel vaker haar eigen weg. Zij riep Amerikanen op Twitter bijvoorbeeld op om mondkapjes te dragen vóórdat haar man overstag ging en zijn verzet tegen gezichtsbedekking staakte. Op de Republikeinse conventie richt de echtgenote van de koning van de Twittertirades zich tot moeders om te benadrukken hoe ‘gemeen en manipulatief’ sociale media kunnen zijn.

Vrouwelijke kiezers overtuigen

Er staat nu veel op het spel. Trump moet vrouwelijke kiezers overtuigen als hij opnieuw als president uit de verkiezingsrace wil komen. Zijn echtgenote zou kunnen helpen zijn imago bij deze groep te verbeteren, zeker nadat deze week opnames uitlekten waarin zijn eigen zus zegt dat hij niet te vertrouwen is. Veel First Ladies worden ingezet om hun echtgenoot menselijk te maken.

Melania Trump houdt niet van campagne voeren, maar levert op de conventie een belangrijke bijdrage. Ze zorgt voor menselijkheid, op een congres waar veel sprekers voornamelijk klappen uitdelen in de culturele stammenstrijd tussen conservatieve en progressieve Amerikanen. Vier jaar geleden eindigde haar optreden op de Republikeinse conventie nog rampzalig omdat bleek dat ze hele zinnen had geleend uit speeches van haar voorganger Michelle Obama. ,,Elk woord is van haar,” verzekerde haar stafchef Stephanie Grisham nu.